Barça-Real Madrid: Xavi compare Benzema et Lewandowski

En conférence de presse ce mardi, à la veille du Clasico en demi-finale retour en Coupe du Roi, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a comparé Robert Lewandowski et Karim Benzema.

À la veille du nouveau Clasico prévu ce mercredi au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, Xavi Hernandez, l’entraîneur du Barça, a pris la parole lors de la conférence de presse d’avant-match. Il a notamment établi une comparaison entre les qualités de son buteur vedette, Robert Lewandowski, et celles de Karim Benzema, le leader offensif des Merengue. Pour l’ancien milieu de terrain du Barça, les deux joueurs sont des «attaquants qui font la différence avec chacun avec ses propres qualités intrinsèques».

Il a ensuite ajouté: «Ce n’est pas facile de répondre à cette question. Ils font partie des deux ou trois meilleurs attaquants du monde. Ils se ressemblent. Peut-être que Benzema se déplace plus sur le terrain, il est très associatif, et Lewandowski est plus physique, mais ce qui est le plus similaire, c’est qu’ils font tous les deux la différence». Les deux goleadors seront attendus demain pour amener leur équipe respective vers la victoire.

Pour rappel, le FC Barcelone est en ballotage favorable pour la qualification en finale de la Copa del Rey, après sa victoire (1-0) lors de la manche aller des demi-finales sur la pelouse des Madrilènes. Les protégés de Xavi devront toutefois rester concentrés pour ne pas subir une remontada, ce qui est la spécialité du Real Madrid.