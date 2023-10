Barça – Real Madrid: « Peut-être que Vinicius aime se faire siffler »

-Publicité-

Lors d’un entretien sur la chaîne de télévision catalane Esport3, le milieu du terrain du FC Barcelone Ilkay Gündogan a évoqué le clasico contre le Real Madrid ce samedi (15h15, GMT+1).

Ce samedi à 15h15 (GMT+1), aura lieu le premier clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans ce choc comptant pour la 11e journée de championnat, les Madrilènes après un match nul décevant face au FC Séville le week-end dernier (1-1), tentera de prendre le meilleur sur leur rival historique, le FC Barcelone, qui a remporté une victoire étriquée contre l’Athletic Bilbao (1-0) lors de sa dernière sortie.

Si plusieurs joueurs des deux côtés déjà disputés plusieurs fois le Clasico, ce sera le tout premier pour Ilkay Gündogan. Arrivé au Barça cet été, le milieu de terrain devrait sans doute être titulaire pour ce choc. Avant la rencontre, il a dévoilé comme il abordait cette confrontation historique. « Ce sera un match avec beaucoup d’émotion, parce que c’est un grand match, peut-être le plus grand match de leur vie jusqu’à présent pour les plus jeunes joueurs de l’équipe. Nous devrons tous être plus calmes et plus patients que nous ne l’avons été ces derniers temps« , a-t-il déclaré, relayé par Real France.

Le joueur du FC Barcelone a ensuite parlé de Vinicius Junior. Le Brésilien est souvent ciblé par les publics adverses en Liga, à cause de ses dribbles et de son comportement jugés provocants.: « Certains peuvent interpréter les actions de Vinicius comme une provocation, mais pour moi, honnêtement, ce n’est pas le cas. Évidemment, il sait déjà que s’il fait ce genre de choses, il sera sifflé. Mais peut-être qu’il aime être sifflé, je ne sais pas…« , ajoute Gündogan.