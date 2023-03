Barça-Real Madrid: « Nous rentrons à Madrid avec des doutes… », Ancelotti

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce dimanche soir, après la défaite des siens contre le Barça (1-2) en Liga. Le technicien italien a notamment pointé du doigt l’arbitrage.

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du FC Barcelone ce dimanche soir, pour le compte de la 26e journée du championnat espagnol. Un clasico crucial pour les Merengue, qui devaient s’imposer pour relancer la course au titre. Malheureusement, les coéquipiers de Karim Benzema n’ont pas fait le poids contre leur rival s’inclinant sur le score de 1-2, punit par un but de Franck Kessié dans les tous derniers instants du match.

Face à la presse après cette défaite, l’entraîneur des Madrilènes Carlo Ancelotti a pointé du doigt un fait de jeu. En effet, juste avant le but victorieux de Kessié, le Real Madrid avait réussi à prendre l’avantage, mais le but de Marco Asensio a été refusé par la VAR pour un hors-jeu pas si évident que ça. Même s’il ne conteste pas le hors-jeu, l’entraîneur italien a quand même parlé d’un certain doute dans les rangs madrilènes.

«Nous rentrons à Madrid avec des doutes sur le hors-jeu (de Marco Asensio, ndlr). Lors de la Coupe du monde des clubs, avec le semi-automatique, tout semblait plus clair. Aujourd’hui, je reste dans le doute. Pensez-vous que c’était hors-jeu ? Oui, oui… Nous devons l’accepter. Mais il me reste le doute. Il n’y a sûrement rien. Nous avons le droit d’avoir ce doute» a notamment confié Carlo Ancelotti, relayé par Footmercato.

Carlo Ancelotti a également évoqué cette nouvelle défaite face au FC Barcelone, la troisième cette saison. « Nous avions des doutes après le match de Supercoupe, mais aujourd’hui nous ne pouvons pas avoir de doutes dans un match comme celui-ci. Le terrain et l’adversaire étaient compliqués, mais nous nous en sommes bien sortis. Nous ne méritions pas de perdre aujourd’hui« , a-t-il ajouté. Le Real Madrid est désormais à 12 points du FC Barcelone, à 12 journées de la fin du championnat espagnol. Les Merengue ont sans doute dit adieu au titre.