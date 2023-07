Barça-Real Madrid: les compos probables du choc

Ce samedi soir (22h, GMT+1), le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent dans le cadre d’un match amical aux Etats Unis. Découvrez les compos probables du choc.

Ce samedi soir, les fans de football de par le monde et aux États-Unis en particulier, auront le privilège d’assister à un match amical de gala époustouflant, le Clasico tant attendu entre les deux géants espagnols, le FC Barcelone et le Real Madrid. Ces deux équipes de renom se retrouvent une fois de plus sur le sol américain pour enflammer les terrains du Texas.

Le FC Barcelone aborde cette rencontre avec la ferme intention de rebondir après sa défaite face à Arsenal (5-3) lors de leur dernière sortie. Menés par ses stars telles que Robert Lewandowski, Pedri ou encore Raphinha, les Blaugrana sont déterminés à faire taire les critiques et à montrer leur véritable potentiel face à leur éternel rival.

- Publicité-

De l’autre côté, le Real Madrid arrive avec une confiance accrue après avoir enregistré des victoires contre des clubs prestigieux tels que l’AC Milan (3-2) et Manchester United. Forts de leur talentueux effectif, les Merengues comptent sur leur nouvelle recrue Jude Bellingham, très en forme en ce moment, pour maintenir leur dynamique gagnante.

Les compos probables

Barça : Ter Stegen; Kounde, Araujo, Garcia, Balde; Kessie, Romeu, De Jong; Dembele, Lewandowski, Fati

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Joselu, Vinicius Jr

Articles similaires