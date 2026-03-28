Barça: Raphinha out plusieurs semaines

Touché avec le Brésil, Raphinha sera absent plusieurs semaines, laissant le Barça orphelin d’un atout majeur à l’approche des échéances décisives en Liga et en Ligue des champions de l’UEFA.

Le coup est dur pour le FC Barcelone. Touché avec la sélection du Brésil, Raphinha sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. L’ailier des Blaugrana a été victime d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite lors du dernier rassemblement international. Verdict : environ cinq semaines d’absence pour l’ancien joueur de Leeds United.

Une indisponibilité qui tombe au pire moment pour le club catalan, engagé sur tous les fronts. L’international brésilien devrait manquer près d’une dizaine de rencontres, dont des échéances majeures en Liga face à l’Atlético de Madrid, l’Espanyol, le Celta Vigo, Getafe CF et Osasuna. Mais surtout, le Barça pourrait être privé de l’un de ses éléments offensifs clés lors des quarts de finale de Ligue des champions de l’UEFA, avec une double confrontation face à l’Atlético de Madrid, ainsi qu’une éventuelle demi-finale.

Un vrai casse-tête pour le staff catalan, alors que Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, garde un œil attentif sur l’évolution de son joueur. Raphinha espère désormais revenir à temps pour intégrer la liste finale en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026.



