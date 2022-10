Barça: plus de peur que de mal pour Gavi, sorti en pleurs face à Bilbao

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a donné des nouvelles de son milieu de terrain, Gavi, sorti sur blessure face à l’Athletic Bilbao (4-0) en Liga. Et pour le technicien espagnol, son jeune joueur n’a rien de grave.

La large victoire du Barça face à l’Athletic Bilbao (4-0), dimanche soir en Liga, a été entachée par les sorties sur blessures de Sergi Roberto et Gavi. Le premier est sorti sur civière, victime d’une grosse blessure à l’épaule gauche. Le second a cédé sa place à Franck Kessié avant la pause, après avoir reçu un gros coup dans le bas ventre.

Si Sergi Roberto est out pour au moins un mois, Gavi devrait lui retrouver très bientôt les pelouses. Face à la presse, l’entraineur Xavi Hernandez a rassuré tout le monde sur l’état du milieu de terrain espagnol, qui avait pourtant quitté le pré en larmes hier soir. « Pour Gavi, ça ne semble être rien de grave », a déclaré le coach blaugrana, rapporté par OK Dario. Pour le media El Carussel, il s’agit d’un gros coup à l’adducteur, et non pas dans les testicules comme c’était craint à sa sortie.

Rien de trop grave donc. De quoi rassurer les supporters espagnols, surtout à quelques semaines de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Logé dans le groupe E aux côtés de l’Allemagne, du Costa Rica et du Japon, l’Espagne aura sans doute besoin de sa pépite, lauréat du prix Raymond Kopa lors de la cérémonie du Ballon d’Or, et récemment élu Golden Boy par le magazine TuttoSport.

👉Gavi está bien. El golpe ha sido en el aductor, no tiene lesión, sólo golpe y le han puesto hielo. Lo hemos contado ahora en @carrusel — Adrià Albets (@AdriaAlbets) October 23, 2022