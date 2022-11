Barça: « Nous avons été éliminés en à cause de ça », Xavi explique les raisons de la déroute en Ligue des champions

En conférence de presse ce lundi, l’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, est revenu sur l’élimination du Barça en Ligue des champions, reversé en Europa League. Et le technicien a expliqué que son équipe a été punie par des erreurs de jeu.

Pour la deuxième année consécutive, le Barça sort de la Ligue des champions dès les phases de groupe. Les Blaugranas ont été reversés en Europa League après cinq journées avec un bilan d’une seule victoire pour deux défaites et un nul. En effet, seul le 5-1 contre Viktoria Plzen a été le bon résultat enregistré par les Culés qui se sont inclinés face à l’Inter Milan (0-1) et le Bayern Munich en double confrontation (0-2, 3-0).

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Benfica Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 CHE - : - Dinamo Zagreb Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC < >

En conférence de presse ce lundi, à la veille du match contre Viktoria Plzen, comptant pour la dernière journée de C1 dans le groupe C, Xavi Hernandez est revenu sur la désillusion des siens qui sont complètement passés à côté de leur campagne malgré l’arrivée cet été de plusieurs joueurs dont Robert Lewandowski, Raphinha et l’ivoirien Franck Kessié.

«Nous avions la chance en main, mais elle nous a échappée à cause d’erreurs de jeu, de situations défavorables et de décisions arbitrales. Nous n’avons pas marqué à Munich après un bon match et nous n’avons obtenu qu’un match nul contre l’Inter alors que nous l’avions sous contrôle… ce sont des choses qui dépendaient de nous (…) Je suis optimiste pour l’avenir. Nous avons eu la malchance de tomber dans un groupe très fort et de ne pas être à la hauteur. C’est la réalité», a-t-il expliqué au micro de Foot Mercato.

Le technicien espagnol a par ailleurs évoqué le match contre les Tchèques, sans enjeu pour les deux formations. Et le coach catalan assuré que son équipe va disputer cette rencontre avec comme objectif, la victoire. « Gagner, bien jouer, continuer sur la lancée… c’est important. En vue des deux matchs de LaLiga, qui sont importants. Demain, pour le prestige et le professionnalisme, nous devons aller gagner », a ajouté l’ancien capitaine de la Roja.