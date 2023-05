Barça: « Messi ne viendra pas », assure un ancien du club

-Publicité-

Ancien membre du conseil d’administration catalan, Jaume Llopis a dénoncé la situation financière « dramatique » du FC Barcelone, dimanche à la radio espagnole. Il a également jugé que les rumeurs sur un retour de Lionel Messi n’étaient là que pour dissimuler les difficultés du club.

Ces dernières semaines, le retour de Lionel Messi au FC Barcelone est devenu la grande tendance du mercato. Bientôt au terme de sa deuxième saison au Paris Saint-Germain, Messi n’est plus considéré comme indispensable dans l’effectif parisien, ce qui a ouvert la porte à un éventuel retour en Catalogne. Le Barça a confirmé avoir établi des contacts avec l’entourage du joueur et le président du club a rencontré à plusieurs reprises Jorge, le père et agent de la Pulga. De son côté, le club catalan aurait mis en place un plan financier pour être en mesure de boucler l’opération. Mais tout ça n’est qu’un feu de paille selon un ancien du club.

En effet, Jaume Llopis, ancien membre du conseil d’administration du FC Barcelone, a exprimé son scepticisme quant aux rumeurs d’un retour de Lionel Messi au club catalan dimanche à la radio espagnole. Selon lui, ces rumeurs ne sont qu’un « levier de plus » pour masquer les problèmes financiers et juridiques « dramatiques » du club, notamment l’affaire Negreira et la situation financière précaire. Il considère que ces rumeurs ne sont qu’un « écran de fumée » pour dissimuler les véritables difficultés du club.

- Publicité-

Llopis a également critiqué le projet de financement pour la rénovation et la modernisation des installations du club, le qualifiant d' »illégal ». Il estime que le projet sera « contesté par les socios » et s’inquiète des coûts associés à cette rénovation, qui pourraient atteindre 1,5 milliard d’euros, sans compter les coûts supplémentaires pour la salle multisports du Palau.

Llopis a également vivement critiqué Joan Laporta, le président actuel du FC Barcelone. Selon lui, Laporta a vendu de nombreux actifs du club pour dégager des fonds afin de relancer le club, comme Barça TV récemment, ce qui a hypothéqué les droits les plus importants du club et accru sa dette à hauteur de 3 à 4 milliards d’euros, une somme impossible à rembourser. Cette sortie de Jaume Llopis ne devrait pas manquer de faire réagir le FC Barcelone.

Articles similaires