Barça: Marcus Rashford ferme la porte à un retour à Manchester United

Prêté cette saison au FC Barcelone, Marcus Rashford n’envisage pas de revenir à Manchester United à l’issue de son prêt et privilégie une poursuite de carrière loin d’Old Trafford.

En prêt au FC Barcelone où il fait les beaux jours du club catalan, Marcus Rashford a fermé la porte à un retour à Manchester United lors du prochain mercato estival. Cette position intervient alors que la presse anglaise révélait la semaine dernière que Michael Carrick, entraîneur intérimaire des Red Devils, envisagerait de rapatrier l’attaquant anglais à Old Trafford en cas de nomination définitive à la tête de l’équipe première en fin de saison. Une hypothèse désormais écartée par le principal intéressé.

Selon le Daily Mirror, Rashford n’aurait « aucune intention » de revenir à Manchester United à l’issue de son prêt. L’international anglais considère que son avenir s’inscrit loin de son club formateur et aurait déjà fait part à la direction du FC Barcelone de son souhait de poursuivre l’aventure en Catalogne.

