Barça-Manchester United: Xavi se méfie de Cristiano Ronaldo

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a réagi au tirage au sort des seizièmes de finale de la Ligue Europa qui a vu son équipe hériter de Manchester United. Et le technicien espagnol s’est prononcé sur Cristiano Ronaldo qui reste toujours dangereux, selon lui.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue Europa n’a pas du tout été clément pour le Barça, qui a hérité de Manchester United en seizième de finale. Un adversaire assez coriace pour les Blaugranas qui doivent s’en défaire pour valider leur billet pour les huitièmes. Malgré le naufrage à Aston Villa (1-3) le weekend dernier, les Red Devils affichent une santé relativement bonne en Premier League avec une cinquième place au classement.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

En conférence de presse ce lundi, dans la foulée du tirage au sort, Xavi Hernandez s’est prononcé sur l’adversaire en face. Et le coach catalan a estimé que c’est le pire tirage que les siens puissent espérer. « Le tirage au sort nous a donné le rival le plus difficile, encore une fois. Je ne sais pas si nous aurons de la chance un jour. Il va falloir rivaliser, aller à Manchester. Le club a beaucoup grandi avec Ten Hag. Le pire qui pouvait nous toucher nous a touchés. Nous n’avons pas de chance. Vous désignez le pire adversaire et on tombe dessus », a confié Xavi rapporté par Marca, visiblement déçu.

L’ancien capitaine de la Roja a par ailleurs évoqué le cas Cristiano Ronaldo, capitaine des Mancuniens face aux Villans. Et le coach catalan voit le quintuple Ballon d’Or comme l’une des menaces pour son équipe, malgré la saison délicate du Portugais qui semble amorcer son déclin comme le pensent les médias anglais.

« Ils ont de grandes individualités, mais je soulignerais le groupe. Il faut bien l’analyser car c’est une super équipe. Pas seulement à cause de Cristiano et d’autres grands joueurs, mais c’est aussi une grande équipe qui grandit avec Ten Hag et nous allons nous mettre à la hauteur du défi sur le terrain. CR7 sur le déclin ? Je pense que c’est un grand joueur qui a marqué une époque dans le football mondial et qui peut encore le faire », a-t-il ajouté.