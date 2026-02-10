Barça: les confidences de Lamine Yamal sur son train de vie

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose comme l’une des révélations du FC Barcelone sous Hansi Flick. Mais l’ailier espagnol ne se distingue pas seulement par ses performances sur le terrain — avec déjà 15 buts et 12 passes décisives cette saison — mais aussi par sa capacité à gérer sa vie en dehors du football.

Dans une interview accordée à ESPN, Yamal a expliqué qu’il s’efforce de rester un adolescent « normal », en passant du temps avec ses amis, en s’occupant de son petit frère, en jouant à la PlayStation ou en se promenant. Se déconnecter du football est, selon lui, essentiel pour préserver son équilibre mental. Il confie également ce qu’aurait été sa journée sans notoriété : petit-déjeuner en terrasse, match dans un parc, balade à vélo ou en scooter, et jeux d’enfance comme les cartes Pokémon. Entre maturité et simplicité, Yamal trace sa route, alliant éclat sportif et vie personnelle protégée.



