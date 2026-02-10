Benin Web TV
LIVE

Barça: les confidences de Lamine Yamal sur son train de vie

À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, brille sur les terrains tout en revendiquant une vie d’adolescent ordinaire pour préserver son équilibre loin du football.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
473vues
Barça: les confidences de Lamine Yamal sur son train de vie
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News

À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, brille sur les terrains tout en revendiquant une vie d’adolescent ordinaire pour préserver son équilibre loin du football.

À seulement 18 ans, Lamine Yamal s’impose comme l’une des révélations du FC Barcelone sous Hansi Flick. Mais l’ailier espagnol ne se distingue pas seulement par ses performances sur le terrain — avec déjà 15 buts et 12 passes décisives cette saison — mais aussi par sa capacité à gérer sa vie en dehors du football.

Dans une interview accordée à ESPN, Yamal a expliqué qu’il s’efforce de rester un adolescent « normal », en passant du temps avec ses amis, en s’occupant de son petit frère, en jouant à la PlayStation ou en se promenant. Se déconnecter du football est, selon lui, essentiel pour préserver son équilibre mental. Il confie également ce qu’aurait été sa journée sans notoriété : petit-déjeuner en terrasse, match dans un parc, balade à vélo ou en scooter, et jeux d’enfance comme les cartes Pokémon. Entre maturité et simplicité, Yamal trace sa route, alliant éclat sportif et vie personnelle protégée.

Publicité

Articles liés

Christopher Nkunku veut performer à l’AC MilanAllemagne – Werder Brême : Victor Boniface, potentiel offensif sous-utiliséJoe Gomez pourrait faire son retour avec Liverpool face à Sunderland en Premier LeagueZambo Anguissa en convalescence prolongée au Napoli
Merci pour votre lecture — publicité