Barça: le numéro de Robert Lewandowski enfin dévoilé

Lors de sa présentation officielle ce vendredi par le FC Barcelone, au Camp Nou, Robert Lewandowski s’est affiché avec un maillot floqué au numéro 9. L’attaquant polonais récupère donc son ancien numéro qu’il a porté pendant des années au Bayern Munich.

C’est probablement le plus gros coup du FC Barcelone lors de ce mercato estival. Après plusieurs semaines de négociations tendues, les Blaugranas ont réussi à arracher Robert Lewandowski au Bayern Munich, contre un chèque de 45 millions d’euros, avec 5 millions d’euros sous forme de bonus. Malgré l’officialisation de l’opération, il y a déjà quelques semaines, Lewy n’avait toujours pas de numéro.

C’est désormais chose faite, puisque lors de présentation officielle au Camp Nou ce vendredi, le polonais s’est affiché avec le numéro 9 floqué sur son maillot. Le meilleur buteur de la dernière édition de la Bundesliga, récupère donc le numéro qu’il portait dans son ancien club. A noter que ce flocage était, jusqu’ici, la propriété de Memphis Depay, annoncé partant du club catalan cet été.

Pour sa première expérience en Liga, Robert Lewandowski ne manque pas d’ambitions, sûr de la force de sa nouvelle équipe. “Xavi m’a dit que nous travaillerions bien ensemble et que nous pouvions accomplir beaucoup de choses. Il a un plan clair pour ramener Barcelone au sommet. Barcelone a eu des problèmes la saison dernière. Mais le club a un potentiel incroyable et a fait de bons transferts maintenant. Je pense que le club est sur la bonne voie. Mon objectif est très clair pour atteindre les sommets avec le Barça et gagner des trophées”, a récemment déclaré Lewy.

Pour rappel, l’ancien attaquant du Bayern Munich va effectuer ses débuts officiels avec le Barça, le 13 Août prochain en Liga contre le Rayo Vallecano, au Camp Nou. Le polonais aura à cœur de marquer les esprits pour ses premiers pas dans le championnat espagnol, en inscrivant un but ou plus.