Barça: le mercato, Lewandowski, Xavi, Aubameyang lâche ses vérités

Dans un entretien accordé à ESPN, l’attaquant gabonais du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué plusieurs sujets concernant les Blaugranas.

Arrivé l’hiver dernier, Pierre Emerick Aubameyang a rapidement convaincu tout le monde au FC Barcelone. Alors qu’il va entamer sa première saison complète avec les Culés, l’attaquant gabonais s’est exprimé sur l’actualité de son équipe pour ESPN. PEA a notamment évoqué le mercato, jusqu’ici, exceptionnel du deuxième de la dernière édition de LaLiga.

«Je suis aussi très heureux parce que le Barça va pouvoir rivaliser pour gagner des titres avec tous les grands attaquants qu’il a. Nous avons aussi de très bons milieux de terrain et défenseurs. (…) Nous sommes en train de construire une équipe incroyable», a expliqué l’ancien Gunners, avant de se prononcer sur l’arrivée de Robert Lewandowski.

«J’étais vraiment excité parce que je le connais bien, nous avons joué ensemble à Dortmund et nous avons passé de bons moments là-bas. J’étais juste heureux et quand c’était officiel, nous nous sommes réunis et nous avons eu des mots amusants sur le passé, mais je suis vraiment heureux parce que c’est ainsi que Barcelone sera compétitif, avec de grands attaquants et c’est ce qu’est ce club.

Évidemment, je pense que nous avons plus d’expérience, nous pouvons peut-être faire mieux que par le passé à Dortmund, j’en suis sûr. Personnellement, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis sûr qu’il le fera. Nous espérons avoir de meilleures stats que par le passé», a déclaré Aubameyang.

“Il a aussi une bonne vision”

Même s’il semble heureux de l’arrivée de Robert Lewandowski, l’ex international gabonais devrait se retrouver sur le banc la saison prochaine, le poste de numéro 9 étant réservé à Lewy. Ce qui est sûr, l’entraîneur des Blaugranas aura des maux de têtes pour composer son onze avant chaque rencontre, au vu de son effectif actuel notamment en attaque. Mais Aubameyang a toute confiance en son entraîneur : «il a été l’un des meilleurs joueurs du monde, mais en tant qu’entraîneur, il a aussi une bonne vision ; il veut que le Barça joue avec le contrôle du ballon et regarde toujours devant lui».

Pour finir, Aubameyang a encensé son coéquipier Ousmane Dembélé, qui vient de prolonger jusqu’en 2024 avec le Barça: «sa qualité est vraiment folle et à chaque fois que je joue avec lui sur le terrain, je me régale». Le FC Barcelone semble désormais véritablement bien armé pour remonter sur le toit de l’Espagne et de l’Europe. D’ailleurs, le club s’est imposé cette nuit contre le Real Madrid (1-0) lors d’un match amical disputé à Las Vegas aux Etats-Unis.