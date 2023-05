Barça: le groupe pour la réception de Majorque

-Publicité-

Découvrez le groupe du FC Barcelone pour la réception de Majorque ce dimanche, à l’occasion de la 37e journée de Liga.

Déjà sacré champion d’Espagne, le FC Barcelone doit désormais terminer la saison au mieux. Les blaugranas restent sur deux défaites consécutives lors de leur deux dernières sorties et peuvent se relancer ce dimanche. Les coéquipiers de Robert Lewandowski reçoivent Majorque au Camp Nou à l’occasion de la 37e journée de Liga. A la veille de ce duel, les Catalans ont dévoilé la liste de joueurs retenus pour l’occasion.

L’entraîneur Xavi Hernandez peut compter sur ses cadres Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé ou encore Jordi Alba. En revanche, il devra se passer de Pedri, out jusqu’à la fin de la saison, et de Ronald Araujo, également indisponible pour la partie. A noter également les présences de Jules Koundé, Raphinha et Ferran Torres.

Il est important de rappeler que ce sera le dernier match du FC Barcelone à domicile cette saison, mais également le dernier dans le Stade du Camp Nou avant la délocalisation des rencontres à Montjuic durant les travaux qui seront réalisés dans l’enceinte blaugrana.

Le groupe du FC Barcelone

Ter Stegen, Sergio, O. Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran, Iñaki Peña, Christensen, Marcos A., Jordi Alba, Kessie, S. Roberto, F. De Jong, Raphinha, Kounde, Eric, Balde, Gavi, Pablo Torre et Arnau Tenas.

