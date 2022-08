Barça: le groupe pour affronter Valladolid, avec Jules Koundé

Le FC Barcelone a dévoilé son groupe pour accueillir le Real Valladolid ce dimanche, à l’occasion de la troisième journée de Liga. La nouvelle recrue Jules Koundé est convoqué pour la première fois.

Après sa démonstration sur la pelouse de la Real Sociedad (1-4) le weekend dernier, le FC Barcelone accueille ce dimanche le Real Valladolid dans le cadre de la troisième journée du championnat espagnol. A quelques heures de la rencontre, prévue à 18h30 (GMT+1), l’entraîneur des Blaugrana Xavi a dévoilé son groupe de joueurs retenus pour l’occasion.

La grande nouveauté est la présence de Jules Koudé. Non-inscrit en Liga pour les deux premières journées de championnat, l’international français apparaît officiellement sur la liste des nouveaux joueurs pour la Liga Santander 2022-23 et est désormais disponible pour son coach.

Mis à part Koundé, tous les joueurs disponibles de la première équipe figurent sur la liste. Sergio Busquets est absent, pour cause de suspension. Sergiño Dest et Martin Braithwaite, en instance de départ, n’ont pas été retenus. Memphis Depay et Pierre-Emerick Aubameyang, également incertains de rester au Barça, sont quant à eux convoqués.

Le groupe du FC Barcelone