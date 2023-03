Barça: le groupe pour affronter Valence, avec plusieurs absents

Le FC Barcelone a officialisé sa liste de joueurs retenus pour la réception de Valence ce dimanche (16h15, GMT+1), à l’occasion de la 24 journée de la Liga. Plusieurs cadres manquent à l’appel.

Battu par Almeria (1-0) lors de la dernière journée du championnat espagnol, le FC Barcelone va tenter de se relancer contre Valence ce dimanche au Camp Nou. Dans une rencontre comptant pour la 24è levée de la Liga, les Blaugranas pourront s’appuyer sur leur victoire contre le Real Madrid (1-0) en Coupe du Roi jeudi dernier, pour décrocher les trois points contre les Che.

A la veille de ce duel, le Barça a dévoilé le groupe retenu par Xavi pour l’occasion. Et, le technicien espagnol devra faire sans Robert Lewandowski, touché à la cuisse gauche et toujours à l’entraînement individuel. En plus du polonais, Pedri et Ousmane Dembélé, toujours à l’infirmerie, sont également absents. Averti à Almeria la semaine passée, Gavi ne sera pas non plus présent sur la feuille de match.

Pour pallier ces nombreuses absences, Xavi a convoqué plusieurs jeunes joueurs de la Masia, notamment Ángel Alarcón (attaquant, 18 ans) et Estanis Pedrola (attaquant, 19 ans). Pour rappel, le FC Barcelone compte sept points d’avance sur son dauphin le Real Madrid et devra gagner pour conforter cette avance.

Le groupe du Barça