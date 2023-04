Barça: le groupe pour affronter le Bétis, avec le retour de Dembélé

-Publicité-

Absent des terrains depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé a été retenu dans le groupe du FC Barcelone pour la réception du Bétis Séville, ce samedi, dans le cadre de la 32e journée de Liga.

Le championnat espagnol revient déjà ce week, avec la 32e journée. A cette occasion, le leader, le FC Barcelone, va recevoir le Bétis Séville dans une rencontre piège. Mais, battu par le Rayo Vallecano (1-2) cette semaine, les joueurs Catalans auront à cœur de se relancer pour se rapprocher un peu plus du titre. A la veille de cette rencontre, le club a dévoilé le groupe de joueurs retenu par l’entraîneur Xavi. Et la bonne nouvelle est le retour d’Ousmane Dembélé.

Absent des terrains depuis fin janvier en raison d’une blessure à l’ischio-jambiers, l’international français retrouve ses coéquipiers pour la fin de saison. En conférence de presse d’avant match, Xavi a rassuré sur l’état de son joueur. «Les sensations n’étaient pas bonnes et la blessure se situait dans une zone plus difficile à guérir. Il va bien et il est heureux. Nous verrons si nous le ferons débuter ou si nous l’utiliserons comme remplaçant, mais c’est une nouvelle très importante pour nous. Il nous a manqué. C’est le meilleur footballeur en un contre un, il y en a peu dans le monde comme lui. Demandez aux latéraux de LaLiga qui ils préfèrent. C’est un joueur avec une vitesse énorme, il est différent. C’est logique qu’il nous ait manqué», a assuré le technicien Catalan, relayé par Footmercato.



A noter également le retour dans le groupe d’Andreas Christensen, blessé depuis la mi-mars et qui va renforcer la défense de son équipe. Pour le reste c’est du classique, avec les cadres habituels tels que Pedri, Gavi, Robert Lewandowski ou encore Jules Koundé.

Le groupe du Barça

