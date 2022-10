Barça: le groupe de Xavi pour le clasico face au Real Madrid avec Lewandowski

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a communiqué ce samedi, sa liste des joueurs convoqués pour le déplacement sur la pelouse du Real Madrid (dimanche) en Liga. Un groupe de 21 cadres avec Robert Lewandowski et Jules Koundé.

Le Barça se déplace ce dimanche au Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid dans le cadre de la neuvième journée de Liga. Un remake du clasico de la saison dernière remportée par les Blaugranas qui ont écrasé leur hôte sur leurs propres installations (4-0). Moins clinquante ces dernières semaines, l’équipe catalane n’est pas en meilleure forme, au moins du point de vue des stats, avant ce premier duel entre les deux clubs rivaux.

Si les Blaugranas sont en tête du championnat, les récentes sorties des Culés surtout en Ligue des champions face à l’Inter Milan (une victoire et un nul) ne rassurent pas. Surtout les nombreuses absences qui handicapent le jeu des barcelonais obligés de jongler avec les jeunes de la réserve.

Pour cette opposition, l’entraîneur Xavi Hernandez a fait appel à 21 joueurs. Le technicien espagnol a notamment convoqué Jules Koundé, annoncé incertain par la presse catalane. Critiqué pour ses erreurs défensives lors du nul face l’Inter (3-3) en Ligue des champions en début de semaine, Gérard Piqué fait également partie du voyage. Les recrues de l’été, Robert Lewandowski, Franck Kessié et Raphinha figurent aussi sur la liste de Xavi et auront la chance de pointer du doigt ce qu’est un clasico Real-Barça.

« Je suis un peu nerveux pour le Clasico mais je me sens bien dans ma tête. Nous sommes leaders », avait expliqué Raphinha à Movistar, vendredi, avant de mettre la pression sur le Real. « Je ne parle pas de peur, mais si quelqu’un doit faire attention, c’est le Real. Nous sommes confiants et on va faire notre possible pour gagner ».

« Nous devons changer notre état d’esprit. Nous sommes leaders et nous jouons bien en Liga. Nous sommes forts défensivement jusque-là et en prenant des risques. Nous devons continuer ainsi et être attentifs aux contre-attaques du Real. La clé du match ? Avoir le contrôle du ballon, bien défendre, pratiquer un bon football et avoir de la personnalité », avait pour sa part indiqué Eric Garcia, également sélectionné pour cette rencontre.

Le groupe du Barça face au Real Madrid: