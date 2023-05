Barça: le discours d’adieu de Sergio Busquets

-Publicité-

Sergio Busquets a disputé dimanche, son dernier match sous les couleurs du FC Barcelone au Camp Nou. L’occasion pour lui de s’adresser une dernière fois au stade qui l’a soutenu durant toute sa carrière.

Sergio Busquets, pilier incontournable des Catalans depuis de nombreuses années, va quitter le FC Barcelone en juin prochain à la fin de son contrat. Milieu défensif espagnol de renom, il a formé un trio mythique avec Xavi et Andrés Iniesta. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur à son poste, celui qu’on surnomme affectueusement « Busi », a disputé son dernier match au Camp Nou dimanche soir face à Majorque.

Après cette rencontre, facilement remportée 3-0 par son équipe, Sergio Busquets a eu l’occasion de prendre la parole devant son public. D’une voix empreinte d’émotion, il a remercié les supporters, le club et ses coéquipiers pour leur soutien inébranlable durant toutes ces années sous le maillot du FC Barcelone. Pour rappel, Busquets a participé à matches sous le maillot blaugrana. Il a remporté plusieurs titres, notamment 8 Ligas, 7 Coupes du Roi, 7 Supercoupes d’Espagne, 3 Ligue des Champions, 3 Supercoupes d’Europe et 3 Mondiaux des Clubs.

Le discours complet de Sergio Busquets

« Je veux remercier tous les joueurs qui m’ont accompagné dans ce voyage pendant toutes ces années. Aux entraîneurs que j’ai eus, au personnel, aux travailleurs. Et aussi à vous, les supporters. Ce fut un plaisir de jouer ici. Et aussi, bien sûr, à ma famille, qui m’a toujours accompagné et m’a permis de donner le meilleur de moi-même. Merci beaucoup, je vous aime, vous me rendez très heureux. Depuis mon enfance, je rêve de jouer un jour dans ce stade. Aujourd’hui, nous avons mis un point final à ce rêve, car nous aurons à nouveau le meilleur stade du monde. Nous sommes le meilleur club du monde, avec les meilleurs joueurs et les meilleurs supporters.

Nous aurons un stade à notre mesure. Je suis venu voir les matches, je les ai regardés à la télévision, je suis allé voir les matches à l’extérieur, et le sentiment et la fierté d’être le meilleur club du monde ne me seront jamais enlevés par qui que ce soit dans le monde. Je suis un membre, mais aussi un fan. Aujourd’hui, je pars, mais le rêve que j’avais quand j’étais enfant s’est réalisé et s’est amélioré avec la réalité. Pouvoir être ici et gagner tant de titres, être si important et avec le club de mon cœur. Enfin, je voudrais dire que ce n’est pas un adieu, c’est un au revoir, à bientôt, visca Barça et visca Catalunya. »

