Barça: le club envisagerait d’évoluer hors de l’Europe

-Publicité-

Selon les médias catalans, ce mardi matin, le FC Barcelone envisagerait de participer à des tournois en dehors de l’Europe, alors que le club est confronté à une possible sanction de l’UEFA en raison du scandale Negreira.

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est au cœur de l’affaire Negreira, avec une enquête en cours sur des paiements suspects à l’ancien vice-président de la commission technique des arbitres, José Maria Enriquez Negreira. Le club catalan craint une possible exclusion des compétitions européennes la saison prochaine, et aurait donc étudié des options pour compenser les pertes financières qui en découleraient.

Selon les sources d’Esport 3 et de Mundo Deportivo, le Barça aurait ainsi envisagé la possibilité de jouer des matchs en Asie ou au Moyen-Orient, soit en participant à une compétition étrangère en tant qu’invité, soit en disputant des matchs amicaux. Cependant, cette option semble peu probable. Après la rencontre entre le président du Barça, Joan Laporta, et le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, le club se montre plus optimiste quant à sa participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

- Publicité-

L’UEFA a en effet précisé qu’elle n’imposerait aucune sanction avant une décision de la justice espagnole, laquelle ne devrait pas intervenir avant la prochaine saison. Le FC Barcelone devrait donc pouvoir participer à la compétition européenne la saison prochaine sans crainte de sanction. En attendant, le FC Barcelone se concentre sur sa fin de saison, et ce titre en Liga est plus que jamais proche. Les Catalans comptent 11 points d’avance sur le Real Madrid, avant la 33e journée.

Articles similaires