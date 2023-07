Barça: Laporta évoque la possible arrivée de Mbappé au Real Madrid

Dans une interview accordée à ESPN, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, s’est confié sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le dirigeant catalan a reconnu que cela rendait les choses compliquées pour son club.

Où jouera Kylian MBappé la saison prochaine? Si le joueur affirme vouloir rester au PSG lors du prochain exercice, son club met tout en œuvre pour le faire quitter le club cet été. Récemment, la direction parisienne a même reçu et accepté une offre de Al Hilal pour son joueur, mais ce dernier a dit non au club saoudien. Le natif de Bondy ne souhaiterait rejoindre que le Real Madrid. Une possible arrivée dans le club madrilène, qui crée déjà la panique chez les adversaires, notamment chez le rival historique: le FC Barcelone.

Interrogé sur le sujet par ESPN, le président du club catalan a reconnu que l’arrivée de KM7 au Real rendrait les choses plus difficiles pour son équipe. Toutefois, il a confiance en ses joueurs. « Kylian Mbappé est un joueur extraordinaire qui fait la différence. L’avoir en face de soi complique le match, mais j’ai confiance en mon équipe. Les joueurs de Barcelone que nous avons sont pour moi les meilleurs. L’équipe est composée de onze joueurs et nous devons nous concentrer sur eux« , a-t-il expliqué.

- Publicité-

Pour rappel, l’Équipe faisait savoir récemment que des premiers contacts avaient été noués entre le Real Madrid, le PSG et le clan KM7 par le biais d’un intermédiaire. De son côté, AS a ajouté ce vendredi, que la direction parisienne attendait un coup de fil des Merengues pour pouvoir boucler l’opération. Une opposition entre le FC Barcelone et le Real Madrid, avec Kylian Mbappé dans les rangs madrilènes, pourrait donc bien avoir lieu la saison prochaine.

Articles similaires