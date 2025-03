Barça: la sortie musclée d’André Ter Stegen sur les rumeurs d’infidélité de sa femme

- Publicité-

Dans un long post sur les réseaux sociaux, Marc André Ter Stegen est revenu sur sa séparation avec son ex-femme. Et le gardien de but du Barça a pesté contre les rumeurs accusant son ancienne compagne d’infidèle.

Le gardien de but du Barça, Marc-André ter Stegen, traverse une période difficile. Alors qu’il se remet toujours d’une grave blessure au genou, l’Allemand doit également faire face à une séparation douloureuse avec sa compagne Daniela Jehle.

Cependant, la rupture du couple a rapidement donné lieu à des rumeurs infondées. Certaines affirment que Daniela Jehle aurait été infidèle. Une situation qui a poussé Ter Stegen à réagir fermement sur ses réseaux sociaux.

Dans une story Instagram, le portier du Barça a dénoncé la désinformation propagée par certains médias, pointant du doigt Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat. Il a également nommément accusé les journalistes Juliana Canet, Roger Carandell et Marta Montaner d’avoir diffusé de fausses informations, portant atteinte à l’image de son ex-compagne.

- Publicité-

« Je suis choqué et déçu par la mauvaise gestion et le manque de leadership et de contrôle de Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat, qui ont diffusé de fausses informations et violé les droits des personnes », a-t-il posté sur Instagram.

Le gardien de but a fermement démenti les accusations d’infidélité à l’encontre de Daniela Jehle, affirmant que leur séparation s’était faite dans le respect et la confiance: « Il n’y a pas eu d’infidélité de la part de Daniela. Il n’y a pas de tiers impliqués. C’est un fait. Comme nous l’avons communiqué, Daniela et moi avons décidé de nous séparer dans de bonnes conditions, en maintenant une communication basée sur la confiance.»

Enfin, ter Stegen s’est insurgé contre l’attitude de certains médias, qu’il accuse d’avoir porté atteinte à la réputation de son ex-compagne et causé des dommages irréparables. « Il est tout à fait inacceptable que les médias publics dirigés par le gouvernement diffusent cette information, accusant faussement Daniela et l’attaquant personnellement. Les dommages sont irréparables. »

- Publicité-

Alors qu’il lutte déjà pour retrouver la forme après sa blessure, Marc-André ter Stegen doit désormais gérer cette tempête médiatique. Une situation qui complique encore un peu plus son quotidien en dehors des terrains.