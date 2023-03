Barça: la justice espagnole annule le contrat de Gavi

Selon les informations rapportées par plusieurs médias en Espagne, dont Relevo, la justice espagnole a annulé le contrat professionnel de Gavi au FC Barcelone. Le jeune joueur pourrait se retrouver libre l’été prochain.

Mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Profitant de la décision du Tribunal de Commerce numéro 10 de Barcelone, qui a émis un référé, le club catalan avait pu inscrire son prodige dans son équipe première avant la fermeture du mercato d’hiver en janvier dernier. L’international espagnol avait été prolongé dans la foulée. Sauf que tout pourrait basculer selon Relevo.

D’après les informations rapportées par le média espagnol, la décision de justice qui autorise l’enregistrement de Gavi a été suspendue par la justice espagnole en raison d’un vice de procédure. Toujours selon la même source, le club a déposé sa plainte en dehors du délai imparti. L’équipe dirigée par Joan Laporta peut et fera certainement appel de la décision, mais pour le moment la décision judiciaire n’est plus valable et Gavi n’est techniquement plus membre de l’équipe première. Mais quel est l’impact de cette décision pour Gavi et le FC Barcelone?

Gavi libre l’été prochain?

Le jeune joueur devrait normalement être autorisé à continuer la saison chez les Culés avec une licence jeune. Toutefois, la situation pourrait devenir plus compliquée l’été prochain, car le Barça, soumis aux règles de fair-play financier locales, pourrait ne pas être en mesure d’enregistrer sa pépite pour les exercices suivants. En conséquence, Gavi, dont la clause libératoire est d’un milliard d’euros, se retrouverait sans contrat et quitterait donc la Catalogne en joueur libre.

Une option que le Barça fera tout pour éviter. Gavi est en effet devenu un élément essentiel du dispositif de Xavi. Cette saison, le vainqueur du Golden Boy 2022 a déjà disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues, a délivré quatre passes décisives et a inscrit deux buts. Affaire à suivre donc…