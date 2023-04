Barça: Joan Laporta fracasse le Real Madrid « qui a toujours été favorisé par l’arbitrage »

- Publicité-

Présent en conférence de presse ce lundi pour s’expliquer sur l’affaire Negreira, le président du FC Barcelone Joan Laporta a sévèrement taclé le Real Madrid, un club qui selon lui a toujours bénéficié de décisions arbitrales favorables tout au long de son histoire.

L’affaire Negreira, dans laquelle le FC Barcelone est accusé de corruption arbitrale et se retrouve poursuivie par la juste, fait toujours autant de bruit en Espagne. En conférence de presse ce lundi, le président du club Catalan a une nouvelle fois nié toutes ces accusations et a dénoncé une « gigantesque campagne de diffamation » à l’encontre de son club. Le dirigeant a également eu des mots à l’égard du Real Madrid, un club « qui dit se sentir lésé ». Le club madrilène s’est même constitué partie civile dans cette affaire, ce qui a déclenché la colère de Laporta.

« Je veux faire référence à la présence d’un club (le Real Madrid), à lui seul, comme une accusation privée dans le procès. Un club qui a toujours été favorisé par les décisions d’arbitrage. Il a été considéré comme l’équipe du régime. En raison de leur proximité avec le pouvoir politique et économique, je pense qu’il est bon de rappeler que pendant sept décennies, la plupart des présidents du CTA (commission d’arbitrage) ont été des ex-membres, des ex-joueurs ou des ex-dirigeants du Real Madrid« , sèchement lâché le dirigeant barcelonais, avant d’ajouter:

“Toutes ces années, les personnes qui ont nommé ceux qui devaient rendre justice sur le terrain, ce sont des ex-partenaires, des ex-joueurs ou des ex-directeurs du Real Madrid, poursuit le dirigeant. Dans certains cas, tout cela en même temps. Que ce club se manifeste et dise qu’il se sent lésé par la meilleure période sportive de l’histoire du FCB… Ce procès servira à les démasquer. Cela me semble un exercice de cynisme que Madrid apparaisse dans l’affaire alléguant qu’ils se sont sentis lésés sportivement dans la période la plus réussie du Barça.«

Des déclarations assez dures, alors que les deux clubs sont toujours engagés dans le projet de la Super League. « Nous ne sommes pas dans le projet Super League à cause du Real Madrid, mais à cause de nos convictions. Le Real Madrid a fait un exercice de cynisme, et ça m’a beaucoup gêné. Je n’ai pas aimé leur hypocrisie, c’est un club historiquement favorisé par l’arbitrage », a tenu à clarifier Joan Laporta.