Barça: Joan Laporta démissionne pour briguer un nouveau mandat

Conformément aux statuts du club catalan, le président du Barça, Joan Laporta,a quitté ses fonctions afin de se présenter à l’élection présidentielle prévue le 15 mars, ouvrant officiellement la période électorale.

Le FC Barcelone entre officiellement en période électorale. Conformément à ses statuts, Joan Laporta a présenté sa démission de la présidence du club catalan afin de pouvoir se porter candidat à sa propre succession lors de l’élection prévue le dimanche 15 mars prochain. Une étape formelle, mais hautement symbolique, qui marque le lancement d’un nouveau cycle politique au sein de l’institution blaugrana.

L’annonce a été actée lundi lors d’une réunion ordinaire du conseil d’administration, au cours de laquelle l’appel aux élections a été validé. Comme le prévoit le règlement interne du club, le président sortant est tenu de quitter ses fonctions s’il souhaite briguer un nouveau mandat. Joan Laporta, déjà président entre 2003 et 2010 puis réélu en 2021, n’abandonne donc pas le navire, mais se place dans les règles pour tenter de prolonger son bail à la tête du Barça.

Dans son sillage, plusieurs membres de l’actuelle direction ont également remis leur démission afin de participer au processus électoral. Parmi eux figurent notamment la vice-présidente en charge des affaires institutionnelles, Elena Fort, le vice-président du secteur social, Antonio Escudero, ainsi que plusieurs dirigeants influents du conseil. Une vague de départs attendue, qui entraîne une recomposition provisoire de la gouvernance du club.

Jusqu’à la proclamation des résultats et à la fin officielle du mandat, fixée au 30 juin, un conseil d’administration transitoire est chargé d’assurer la continuité. Il sera présidé par Rafael Yuste, entouré de Josep Cubells, nommé vice-président et secrétaire, et d’Alfons Castro au poste de trésorier, aux côtés de plusieurs administrateurs maintenus.

Dans un contexte économique encore fragile et alors que le projet sportif reste étroitement scruté, cette séquence électorale s’annonce décisive pour l’avenir du FC Barcelone. Joan Laporta, figure centrale de la reconstruction récente du club, entend convaincre les socios de lui accorder un nouveau mandat pour poursuivre les réformes engagées. D’ici au scrutin du 15 mars, la campagne promet d’être animée, tant les enjeux sportifs, financiers et institutionnels demeurent considérables pour le Barça.



