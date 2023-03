Barça: « Je suis surpris et attristé », Xavi après la victoire à Bilbao

En conférence de presse ce dimanche soir, après la victoire du FC Barcelone à Bilbao (1-0), Xavi a évoqué le comportement des supporters locaux, qui ont jeté des faux billets sur la pelouse en référence à l’affaire Negreira.

Le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de l’Athletic Bilbao ce dimanche soir, à l’occasion de la 25è journée du championnat espagnol. Dans une rencontre très disputée, les Blaugranas se sont imposés sur la plus courte des marges (1-0), grâce à un unique but signé Raphinha. Cette rencontre a également été marquée par quelques tensions dans les tribunes.

En effet, à partir de la demi-heure de jeu, les supporteurs locaux ont jeté des faux billets bleus et rouges où figurent le logo du Barça et le terme « mafia » à partir de la demi-heure de jeu. Une référence à l’affaire Negreira, dans laquelle le club catalan est soupçonné de corruption d’arbitre. Ce geste a beaucoup attristé l’entraîneur des Culés, Xavi Hernandez, qui s’est exprimé à la fin de la partie.

IMAGEN EXCLUSIVA DE DAZN 📹



Así fue la lluvia de billetes en San Mamés con la que la afición del @AthleticClub protestó por todo lo sucedido con el Caso Negreira 💶💶#ElPostDeDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ijTiD5YF7q — DAZN España (@DAZN_ES) March 12, 2023

« Je suis surpris et attristé par l’hostilité de San Mamés envers le Barça. Je pense que juger avant l’heure n’est pas bon pour la société. J’ai beaucoup de respect pour les opinions de chacun. Le public est souverain, mais cela m’attriste »,a-t-il déclaré en conférence de presse et relayé par Footmercato. Il y a quelques jours, le Barça a été inculpé, en tant que personne morale, dans cette affaire. Mais le club se défend toujours de tout acte illégal.

«Culés, soyez calmes. Le Barça est innocent des accusations portées contre lui et est victime d’une campagne, qui implique désormais tout le monde, pour nuire à son honneur. Ce n’est pas une surprise, nous allons défendre le Barça pour prouver que le club est innocent. Beaucoup devront rectifier« , a écrit Joan Laporta dimanche. Pour rappel, les anciens présidents des Catalans Josep Bartomeu et Sandro Rosell ainsi que les directeurs Oscar Grau et Albert Soler sont également poursuivis.