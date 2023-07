Barça: « Je pense que c’est plus compliqué », Laporta évoque un retour de Messi

-Publicité-

Lors d’une interview accordée au média Sport, le président du FC Barcelone Joan Laporta est revenu sur le retour avorté de Lionel Messi cet été. Et le patron blaugrana a admis que revoir la Pulga sous le maillot catalan est désormais compliqué. Il ne ferme pas toutefois complètement la porte.

Libre de tout contrat, après son départ du PSG, Lionel Messi était fortement annoncé pour un retour au FC Barcelone cet été. Les deux parties travaillent d’ailleurs pour réaliser l’opération, mais faute de gratis, le champion du monde 2022 a finalement décidé de poursuivre sa carrière en MLS, du côté de l’Inter Miami. Lors d’une interview accordée au média Sport, le président du FC Barcelone est revenu sur cet échec. Questionné sur la possibilité de revoir la Pulga avec le maillot du club, Joan Laporta n’a pas voulu se mouiller, mais admis que ce serait compliqué.

«Je pense que c’est plus compliqué et qu’il faut lui demander. Cette fois-ci, il avait l’idée de venir, nous voulions qu’il vienne, en suivant Xavi, le conseil d’administration et moi. Cela ne s’est pas produit. Leo prend grand soin de lui, il a un talent exceptionnel et il peut toujours être performant parce qu’il est toujours décisif, comme nous l’avons vu à la Coupe du Monde, mais je ne vais pas m’en mêler», a notamment confié le dirigeant espagnol, relayé par Footmercato.

Si cela semble totalement impossible, Joan Laporta ne ferme cependant pas complètement la porte à un retour de l’enfant prodigue. Mais âgé de 36 ans, on voit mal Lionel Messi revenir au FC Barcelone après son aventure américaine. Les fans barcelonais doivent désormais se faire une raison.

