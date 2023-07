Barça: « Ils jouaient la Ligue des champions », les mots de Xavi après la défaite contre Arsenal

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du FC Barcelone a réagi à la défaite subie par son équipe contre Arsenal, dans la nuit de jeudi, en amical. Le technicien espagnol tacle notamment l’intensité mise par les Gunners.

Le FC Barcelone a disputé son premier match amical de la présaison, dans la nuit de jeudi, contre Arsenal aux Etats-Unis. Encore en manque de rythme, les Blaugrana, se sont inclinés sur le score de 5-3. Robert Lewandowski (7e), Raphinha (34e) et Ferran Torres (88e) ont inscrit les trois buts catalans, dans une rencontre animée par des duels virils et de l’impact physique. D’ailleurs, en conférence de presse après la partie, l’entraîneur des Culés Xavi a taclé l’intensité mise par les Gunners dans ce match amical.

« C’était un très bon match pour le spectacle, un peu moins pour les entraîneurs« , a pesté Xavi, relayé par RMC Sport, avant d’ajouter: « Nous avons joué notre premier match et ils jouaient la finale de la Ligue des champions. L’intensité qu’ils ont mise n’était pas normale pour un match amical, mais je comprends que tout le monde veuille gagner. Pour nous, c’était le premier match de préparation et nous revenions d’un virus (…) Ce n’est pas normal d’avoir autant d’intensité et de fautes tactiques. Nous voulons tous être compétitifs, mais il s’agit d’un match amical.«

L’entraîneur espagnol a néanmoins salué le travail de son compatriote Mikel Arteta à la tête des Gunners. « Nous avons suivi des parcours similaires. Nous avons tous les deux évolué au Barça quand nous étions jeunes. Je lui souhaite le meilleur et je le respecte énormément.« , ajoute-t-il. Pour sa prochaine sortie, le FC Barcelone sera opposé au Real Madrid, samedi près de Dallas, lors d’un clasico qui ne sera amical que sur le papier.

