Barça: Hansi Flick défend Lamine Yamal après son remplacement face à Levante

Agacé de quitter la pelouse face à Levante, le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a reçu le soutien de son entraîneur Hansi Flick, qui salue sa mentalité tout en appelant à préserver son temps de jeu.

Agacé de quitter la pelouse face à Levante, le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a reçu le soutien de son entraîneur Hansi Flick, qui salue sa mentalité tout en appelant à préserver son temps de jeu.

L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, a minimisé la frustration affichée par Lamine Yamal lors de son remplacement face à Levante UD. Dimanche 22 février, le Barça a repris les commandes de la Liga grâce à un succès net (3-0). Une rencontre maîtrisée de bout en bout, scellée par les réalisations de Marc Bernal, Frenkie de Jong et Fermín López. Un résultat d’autant plus précieux que le Real Madrid s’est incliné 2-1 sur la pelouse d’CA Osasuna, permettant aux Blaugrana de reprendre la tête du championnat.

Seule ombre au tableau : l’agacement visible de Lamine Yamal, remplacé à la 88e minute par Roony Bardghji alors que le match était plié. Le jeune ailier, secouant la tête en regagnant le banc, a laissé transparaître sa déception. Interrogé après la rencontre, Flick n’a pas dramatisé. Bien au contraire. « J’adore qu’il soit déçu. Cela en dit long sur sa mentalité », a confié le technicien allemand. « Il veut toujours marquer des buts, faire des passes à ses coéquipiers et soutenir l’équipe de toutes les manières possibles. C’est bien. C’est exactement ce que nous attendons de nos joueurs. »

Publicité