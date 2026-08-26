Barça : Hansi Flick assure que Lamine Yamal n’est pas encore à 100 %

À la veille de la réception de l’Athletic Club, Hansi Flick a assuré que Lamine Yamal n’était pas encore à 100 % après son retour de vacances et qu’un mal de tête avait perturbé sa fin de match lors du 5-0 du FC Barcelone sur la pelouse d’Elche.

L’entraîneur allemand a défendu son joueur en conférence de presse en le qualifiant de génie, tout en expliquant qu’il devait retrouver progressivement son meilleur niveau après une reprise récente.

Flick a aussi estimé que Yamal avait aidé l’équipe à Elche, balayant l’idée d’une brouille née de sa sortie en seconde période et insistant sur la nécessité de le ramener peu à peu à sa meilleure forme.

Le FC Barcelone reçoit l’Athletic Club le jeudi 27 août 2026 à 21h00, heure de Barcelone, pour son premier match officiel de la saison au Spotify Camp Nou.