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Barça : Hansi Flick assure que Lamine Yamal n’est pas encore à 100 %

À la veille de la réception de l’Athletic Club, Hansi Flick a assuré que Lamine Yamal n’était pas encore à 100 % après son retour de vacances et qu’un mal de tête avait perturbé sa fin de match lors du 5-0 du FC Barcelone sur la pelouse d’Elche.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Barça : Hansi Flick assure que Lamine Yamal n’est pas encore à 100 %
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L’entraîneur allemand a défendu son joueur en conférence de presse en le qualifiant de génie, tout en expliquant qu’il devait retrouver progressivement son meilleur niveau après une reprise récente.

Flick a aussi estimé que Yamal avait aidé l’équipe à Elche, balayant l’idée d’une brouille née de sa sortie en seconde période et insistant sur la nécessité de le ramener peu à peu à sa meilleure forme.

Le FC Barcelone reçoit l’Athletic Club le jeudi 27 août 2026 à 21h00, heure de Barcelone, pour son premier match officiel de la saison au Spotify Camp Nou.

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