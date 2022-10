Barça-Bayern Munich: quelle équipe de départ pour Nagelsmann et Xavi?

Le Barça et le Bayern s’affrontent ce mercredi soir au Sportify Camp Nou dans le cadre de la 5è journée de Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux équipes.

Les phases de groupe de la Ligue des champions se poursuivent ce mercredi avec les dernières rencontres de la cinquième journée. Barça-Bayern Munich est l’une des affiches au programme. Un duel à enjeu pour deux équipes en quête de victoire. En tête de leur poule et déjà qualifiés, les Bavarois assureront la première place en cas de victoire. De leur côté, les Blaugranas doivent non seulement remporter ce duel contre l’ogre munichois mais également espérer un faux pas de l’Inter face à Viktoria Plzen pour continuer à rêver de disputer les huitièmes de finale.

Pour ce choc des titans, l’entraineur catalan, Xavi Hernandez, devrait reconduire l’équipe qui a atomisé l’Athletic Bilbao (4-0) en Liga ce weekend. Le seul changement est la titularisation d’Hector Bellerin qui remplace Sergi Roberto, victime d’une blessure à l’épaule. Touché à l’adducteur le weekend dernier, Gavi devrait retrouver sa place en milieu de terrain aux côtés de Frenkie de Jong et Sergio Busquets pourtant très critiqué lors du clasico perdu face au Real Madrid (1-3). En attaque, ce sera certainement du classique avec Robert Lewandowski en pointe, soutenu par Ousmane Dembele et Pedri Gonzalez.

Côté Bayern Munich, Julian Nagelsmann, l’entraîneur du club bavarois, sera privé de Manuel Neuer, Bouna Sarr, Leroy Sané et Lucas Hernandez, blessés ou en phase de reprise. Le média allemand Bild voit l’équipe munichoise faire son entrée sur le Camp Nou avec un système en 4-2-3-1 avec Sven Ulreich dans les cages. Devant, on retrouve un rideau défensif composé de quatre joueurs: Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies. Le milieu de terrain sera occupé par Joshua Kimmich et Leon Goretzka en poste de pivot, tandis que Jamal Musiala assurera le rôle de meneur de jeu. Sur les ailes, Serge Gnabry et Sadio Mané tenteront de servir Thomas Müller, attendu en pointe.

Les compositions officielles des deux équipes:

La compo probable du Barça : Ter Stegen – Bellerin, Koundé, E. Garcia, Alonso – de Jong, Busquets, Gavi – Dembélé, Lewandowski, Pedri

La compo probable du Bayern Munich : Ulreich – Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies – Kimmich, Goretzka – Gnabry, Musiala, Mané – Müller