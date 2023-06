Barça: Ansu Fati dévoile son intention pour son avenir

Dans un entretien accordé à Teledeporte, après la victoire de l’Espagne en Ligue des Nations, Ansu fati a assuré qu’il comptait rester au FC Barcelone pour y poursuivre sa progression.

Lorsqu’il a fait ses débuts en équipe première du FC Barcelone, Ansu Fati a immédiatement impressionné et a été considéré comme le successeur naturel de Lionel Messi. Cependant, ses performances ont été entravées par des blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs années. Et depuis plusieurs mois déjà, le jeune prodige est souvent annoncé sur le départ. Interrogé par Teledeporte sur sa situation, après le triomphe de la Roja en Ligue des Nations ce dimanche, l’attaquant de 20 ans ne se voit pas partir de son club formateur pour le moment.

«J’ai un contrat avec le Barça et mon intention est de continuer à m’améliorer et à grandir là-bas. C’est mon intention. J’ai un contrat et je suis heureux. Aussi bien dans mon club qu’en équipe nationale.”, a-t-il expliqué avant d’évoquer le titre de l’Espagne en Ligue des nations.

- Publicité-

“C’était une finale très intense, mais à la fin nous avons pu la gagner. C’est un titre que je n’avais pas. Je suis arrivé à la dernière minute, mais pendant tout le camp d’entraînement, ils m’ont donné confiance et chaque fois que je suis entré sur le terrain, j’ai essayé de donner le meilleur de moi-même», ajoute-t-il.

S’il reste au Barça cet été, Ansu Fati devra tout faire pour convaincre son entraîneur Xavi de lui accorder plus de temps de jeu. Jusqu’ici, l’ancien milieu de terrain n’a pas vraiment semblé lui faire confiance.

Articles similaires