Barça: Andrés Iniesta rend hommage à Sergio Busquets

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Andrès Iniesta a rendu hommage à son ancien coéquipier Sergio Busquets, dont le départ du FC Barcelone a été annoncé ce mercredi.

Le FC Barcelone tourne une nouvelle page de son histoire. En effet, le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets a annoncé ce mercredi son départ du club catalan à la fin de l’exercice en cours. Une annonce qui a évidemment ému ses coéquipiers, mais également ses anciens partenaires, notamment Andrés Iniesta (38 ans). La légende barcelonaise, qui évolue actuellement au Vissel Kobe, a tenu à rendre hommage à Busquets, avec qui il a dominé le football européen et mondial pendant des années, sur les réseaux sociaux.

«Félicitations pour ta carrière au Barça, mon ami, ma légende et le miroir de notre club ! Brutal ! Plus qu’un honneur pour moi de partager tant de moments ensemble ! Je te souhaite le meilleur pour la suite !», a déclaré l’ancienne gloire catalane. Les deux joueurs, Sergio Busquets et Andrés Iniesta, ont eu le privilège de partager le terrain à 441 reprises, tant au sein du FC Barcelone que de l’équipe nationale espagnole (la Roja).

Felicidades por tu trayectoria en el Barça amigo, leyenda y espejo de nuestro club! Brutal! Más que un honor para mi compartir tantos momentos juntos! Te deseo lo mejor en lo próximo! ❤️ @5sergiob pic.twitter.com/8PYtA7yKaO — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 10, 2023

Leur partenariat exceptionnel a été couronné de nombreux succès, avec trois victoires en Ligue des Champions (en 2009, 2011 et 2015), un championnat d’Europe (en 2008) et une Coupe du Monde (en 2010). Leur association, avec Xavi, a été un véritable moteur pour ces triomphes majeurs, et leur complicité sur le terrain était palpable, apportant créativité, vision et maîtrise du jeu à leur équipe. Ils resteront à jamais des figures emblématiques de l’histoire du football, rappelant les moments de gloire partagés et l’héritage qu’ils ont laissé derrière eux.

