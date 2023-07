Barça 3-0 Real Madrid: « …ça ne m’est jamais arrivé », Carlo Ancelotti

Après la défaite des siens face au FC Barcelone (3-0) à Dallas, ce samedi soir, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a jugé la performance de ses poulains en conférence de presse.

Pour la deuxième année consécutive, le Real Madrid a affronté le FC Barcelone dans un match amical aux Etats Unis. Dans une rencontre qui s’est déroulée à Dallas, les Merengue ont été battus sur le score de 3-0, punis par des réalisations de Ousmane Dembélé, Femi Lopez et Ferran Torres. Après le match, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse. Il s’est notamment confié sur le manque d’efficacité de ses attaquants, qui ont touché la transversale adverse à 5 reprises.

« Ça a été un bon match, on a bien joué. On a eu des opportunités et beaucoup de mobilité. Le négatif, c’est le résultat. Nous n’étions pas bien quand le jeu était arrêté, nous étions trop offensifs, pas assez équilibré. C’est un résultat douloureux mais je garde le positif. On a eu des occasions. 5 transversales, ça ne m’est jamais arrivé. C’est mieux que ça arrive en pré-saison (rires). », a confié le technicien italien, relayé par Real France.

Il ajoute : »On dirait qu’il y avait un mur dans les cages du Barça. C’est une équipe nouvelle et on doit s’adapter mais on a fait un bon match. On doit continuer. On a eu des occasions malgré l’absence d’un 9 fixe, nos joueurs se démarquent bien devant et ça c’est positif.«

Le Real Madrid reprendra la compétition officielle le 12 août prochain, à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de Bilbao pour la première journée de Liga. Les madrilènes devront se montrer bien plus efficaces pour ne pas débuter la nouvelle saison par un revers.

