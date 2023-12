Barça 2-3 Club America: la réaction de Xavi

-Publicité-

Le FC Barcelone s’est incliné contre le club mexicain d’America (2-3) jeudi lors d’un match amical disputé seulement 24 heures après la rencontre de Liga contre Almeria (3-2). Après la partie, l’entraîneur Xavi a préféré retenir le positif.

Le FC Barcelone a terminé l’année 2023 par une défaite face au Club América lors d’un match amical au Cotton Bowl de Dallas, aux États-Unis. Malgré la présence de certains cadres tels que Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Joao Felix, ainsi que des contributions de jeunes talents comme Lamine Yamal et Marc Guiu, les Catalans ont subi une défaite 3-2.

Ce match amical, prévu depuis longtemps par le club catalan, avait également une dimension financière, avec des recettes estimées entre 4,5 et 5 millions d’euros pour le Barça. Après la rencontre, et malgré la défaite, l’entraîneur Xavi a préféré retenir le positif. « Aujourd’hui, nous avons joué un grand match. Le Club América et le Barça se sont créés de grandes occasions. Beaucoup de jeunes joueurs ont joué avec nous, c’est positif. Nos titulaires étaient fatigués, hier (mercredi) ils ont joué contre Almería et aujourd’hui (jeudi) certains joueurs étaient fatigués.« , a confié Xavi, relayé par RMC Sport.

Il ajoute: « Il y a des joueurs de 16, 17 et 18 ans qui ne sont pas encore prêts mais qui doivent être avec nous en équipe première à cause de la situation du club. C’est tôt pour eux, mais nous sommes dans cette situation difficile. Ce type de match est positif pour Barcelone. Le club est dans une situation dans laquelle nous devons nous adapter, nous nous offrons aux supporteurs des États-Unis qui nous reçoivent toujours avec affection.«