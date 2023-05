Barça: 04 matchs amicaux de prestige prévus pour la présaison

-Publicité-

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone va affronter quatre adversaires de renom lors de sa tournée de présaison pour le prochain exercice. Parmi ses équipes prestigieuses, on retrouve le grand rival de toujours, le Real Madrid.

Le FC Barcelone va une fois de plus faire sa tournée de présaison aux Etats Unis. Comme l’année dernière, il est annoncé que les Catalans se rendront dans le pays de Joe Biden pour préparer le prochain exercice. Au programme, plusieurs matchs prestigieux contre des grandes équipes européennes. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid, la Juventus, Arsenal et l’AC Milan ont été choisis comme adversaires pour cette tournée qui est prévue pour la deuxième moitié du mois de juillet.

C’est une bonne nouvelle pour les finances du club, d’autant plus qu’à la différence de l’édition précédente, les Barcelonais joueront un match supplémentaire. Cela permettra donc une augmentation des revenus. Le média précise que ce détail pourrait faciliter le retour de Lionel Messi au club. En juillet de l’année dernière, les Catalans avaient connu une tournée réussie sur le plan sportif. Ils avaient remporté des victoires contre le Real Madrid, l’Inter Miami et les New York Red Bulls, ne concédant qu’un match nul 2-2 contre la Juventus.

Après cette tournée, le leader actuel de la Liga disputera le Trophée Joan Gamper. Mundo Deportivo explique que le lieu de la rencontre n’est pas encore certain. Les Catalans proposent que le match se déroule à Bâle, mais le stade olympique Lluís-Companys à Barcelone reste une option. En août dernier, Barcelone avait remporté la compétition en battant les Pumas sur un score écrasant de 6-0.

