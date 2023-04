Barça 0-4 Real Madrid: les regrets de Sergi Roberto

Dans des propos rapportés par Marca, Sergi Roberto a tenté d’expliquer l’effondrement du Barça au Camp Nou face au Real Madrid (0-4) ce mercredi, en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

En ballottage favorable avant le coup d’envoi, grâce à sa courte victoire à l’aller au Santiago Bernabeu (1-0), le Barça a subi ce mercredi soir une lourde défaite face au Real Madrid. Au terme d’un match disputé au Camp Nou et comptant pour la manche retour des demi-finales, les Blaugranas se sont inclinés sur le score de 4-0. Un cinglant revers qui élimine les Culés de la Coupe du Roi.

Les hommes de Xavi avaient pourtant bien démarré la rencontre avec plusieurs assauts dans le camp adverse. Rapinha (14e), et surtout Robert Lewandowski juste avant la pause (45e) ont tour à tour failli ouvrir le score, neutralisés par les parades de Thibaut Courtois. Un temps fort mal exploité par les locaux, punis par les contre-attaques assassins des Merengues.

En zone mixte après la rencontre, Sergi Roberto a tenté d’expliquer cette lourde défaite des Culés. Et le latéral droit espagnol estime que le but de Vinicius en toute fin de première période à fait perdre ses moyens aux siens.

«Nous ne méritions pas d’être menés à la mi-temps. Nous avons eu des occasions. Le but nous a affectés émotionnellement. À la mi-temps, nous avons parlé de nos bonnes performances. Ils ont marqué le deuxième but et cela a changé le cours du match. Le premier but vous affecte émotionnellement et le second affecte notre moral. Nous remercions les supporters d’avoir été à nos côtés. Nous voulions viser la Copa et la Liga, mais ce sera la LaLiga. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons joué plusieurs Clásicos et il est normal qu’il y ait eu quelques prises de bec. Ce sont des choses qui arrivent. Nous devions nous concentrer sur notre jeu», a-t-il confié, rapporté par Marca.

Déjà éliminé des compétitions européennes, le Barça n’a plus désormais que la Liga pour sauver sa saison. Un objectif que devraient atteindre les Catalans, seuls en tête du championnat avec 12 points d’avance sur leur dauphin, le Real Madrid.