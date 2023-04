Barça 0-4 Real Madrid: « Le Real a été supérieur, sans excuses », Xavi

L’entraîneur du FC Barcelone Xavi s’est présenté en conférence de presse ce mercredi soir, après la lourde défaite des siens contre le Real Madrid (0-4), en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Le technicien Catalan a reconnu la supériorité du rival historique sur ce match.

Ce mercredi soir, le FC Barcelone recevait le Real Madrid dans le cadre de la manche retour de la demi-finale de la Coupe d’Espagne. Après leur victoire du match aller, les Catalans se présentaient devant leur public avec les faveurs de pronostics sur la qualification. Sauf que Karim Benzema en a décidé autrement. Auteur d’un nouveau triplé, le deuxième et, deux sorties, le Ballon d’Or 2022 a montré la voie aux Madrilènes qui ont largement battu leur adversaire sur le score de 4-0.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Clés Xavi ne s’est pas caché des excuses et a reconnu la supériorité de l’adversaire. « Quand le match est si équilibré, il faut savoir profiter des moments forts. On a fait une bonne première période et eux ont été meilleurs en deuxième. Ils ont été supérieurs, sans excuses. C’est une défaite difficile à digérer« , a lâché l’ancien milieu, relayé par Real France, avant d’ajouter: « Le second but nous a fait mal. Le penalty aussi… ce sont des détails. On n’a pas profité de nos temps forts et comme je l’ai dit avant le match, Madrid était toujours favori. Ils ont gagné la Ligue des Champions, c’est une équipe de séniors.«

Éliminé de la Coupe du Roi, le FC Barcelone pourra se consoler avec la Liga. Les Catalans ont un fauteuil confortable de 12 points d’avance sur leur dauphin le Real Madrid et foncent tout droit vers le titre. De son côté, le Real Madrid retrouvera Osasuna en finale de la Copa del Rey le 6 mai prochain.