Balotelli: « Ronaldo et Messi ont gagné autant de Ballon d’Or grâce à moi »

Dans une interview pour le podcast italien ‘Muschio Selvaggio’, Mario Balotelli a expliqué que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont enchaîné autant de ballon d’Or parce que lui n’évoluait pas à 100% de sa capacité.

Mario Balotelli n’est plus à présenter. Aussi bien connu pour ses frasques sur le terrain, qu’en-dehors, l’attaquant italien est également reconnu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Lors d’une entrevue pour le podcast italien « Muschio Selvaggio », Mario Balotelli a discuté de différents aspects de sa carrière. Et celui qui évolue actuellement du côté du FC Sion en Suisse, a tenu de nouveaux propos qui vont faire parler. L’international italien a en effet affirmé que Ronaldo et Messi ont remporté plusieurs Ballons d’Or en partie grâce à lui.

« Mon agent Mino Raiola, qui me manque beaucoup, avait l’habitude de dire que Messi et Ronaldo gagnaient le Ballon d’Or chaque année parce que je ne m’exprimais qu’à 20% de mon potentiel. Et il avait raison« , assure l’attaquant, relayé par RMC Sport. Relancé sur le sujet, il dit ne pas avoir raté sa carrière, simplement s’être donné moins de moyens que d’autres: « Moi, un talent gâché ? J’aurais certainement pu faire plus, mais j’ai tout gagné en club. Je n’ai manqué que le Championnat d’Europe ou la Coupe du monde en équipe nationale. »

Balotelli aurait pu jouer à la Juventus

Mario Balotelli s’est également prononcé sur d’autres sujets, notamment sa non-signature à la Juventus, un fait pas forcément connu du grand public: « Je devais y aller. Après Manchester City, j’ai eu un rendez-vous à Turin avec Marotta et Nedved, nous avons parlé de l’équipe avec Conte. Raiola avait parlé au conseil d’administration, il y avait une offre. En théorie, il devait aller à la Juve.«

« À son retour de Turin, Raiola a appelé Galliani et lui a dit qu’il m’envoyait à la Juve. J’ai donc choisi Milan. Je n’y serais pas allé, la Juve a toujours été mon ennemi, même si l’équipe est très forte. Je suis un supporter de Milan mais je dois ma carrière à l’Inter. Je les ai aimés et je les aime encore beaucoup, ils m’ont lancé et ont cru en moi, je dois tout à Moratti« , a-t-il ajouté.

