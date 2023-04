Ballon d’Or: Wayne Rooney donne son favori

-Publicité-

Dans un entretien accordé à The Times, l’ancienne gloire de Manchester United Wayne Rooney a donné son favori pour la prochaine édition du Ballon d’Or. L’anglais a désigné l’intenable buteur de Manchester City, Erling Haaland.

Qui pour succéder à Karim Benzema au palmarès du Ballon d’Or? Avec la saison en cours qui tire déjà vers sa fin, la question commence par se poser. Pour beaucoup, Lionel Messi, qui a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar, est le favori pour décrocher cette récompense pour la huitième fois de sa carrière. Un avis que ne partage pas Wayne Rooney, ancien joueur de Manchester United, et actuellement entraîneur de DC United en MLS. Pour l’ancien international Anglais, Erling Haaland coche toutes les cases pour remporter la prochaine édition de la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

« Erling Haaland est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Si vous me demandez qui va gagner le Ballon d’Or, c’est certainement lui. Messi est le meilleur de tous les temps, mais en ce moment, personne ne joue mieux qu’Haaland. Il est le meilleur au monde en raison des statistiques qu’il affiche. L’ère Messi-Cristiano est terminée, maintenant, c’est l’ère Haaland-Mbappé« , a jugé l’ex-buteur de Manchester United pour The Times.

Cette saison, Erling Haaland a déjà inscrit 48 buts toutes compétitions en 42 matchs. Des statistiques individuelles hors normes, auxquelles le buteur norvégien devra tout de même ajouter des titres collectifs pour espérer avoir une chance de battre Lionel Messi. Et ça tombe bien, son équipe Manchester City est encore en course pour un incroyable triplé. Les Skyblues talonnent toujours Arsenal en Premier League, et sont également qualifiés pour la finale de la FA Cup. Enfin, ils disputeront en mai prochain une double confrontation contre le Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions.

