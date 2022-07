Ballon d’Or africain: le Roi Pelé félicite Sadio Mané pour son sacre

Les messages de félicitation continuent de pleuvoir sur Sadio Mané, vainqueur du Ballon d’Or africain 2022 pour la deuxième fois de sa carrière. Dernier à réagir, la légende brésilienne Pelé qui s’est également prononcée sur le sacre du Sénégalais.

Sans surprise, c’est Sadio Mané qui a remporté le Ballon d’Or africain 2022. L’attaquant sénégalais a décroché, jeudi, le titre de joueur de l’année lors d’une cérémonie grandiose organisée au complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc. Grand favori pour le sacre, le Lion de la Téranga a remporté le trophée devant le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, et l’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah.

De quoi réjouir le Roi Pelé qui a félicité le Lion de la Téranga pour son couronnement. Dans son message, la légende brésilienne a indiqué que le champion d’Afrique en titre a des fans partout dans le monde et il en fait partie. Le triple vainqueur de la Coupe du monde a ensuite encouragé le joueur de 30 ans à viser d’autres titres individuels dont le Ballon d’Or, où il est en course avec notamment l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema.

« Sadio Mané, du Sénégal, a déjà conquis des fans du monde entier pour son football. Et je suis l’un d’entre eux. Aujourd’hui, je tiens à te féliciter pour avoir gagné le prix du Joueur Africain de l’année. Continues ta route mon ami. Tu as encore beaucoup d’autres barrières à briser. Et je t’encouragerai », a posté l’idole de Santos sur ses réseaux sociaux.

Une récompense méritée

L’enfant de Bambali a été récompense pour sa monstrueuse performance au cours de l’année civile 2022. Déjà vainqueur de la CAN 2022, la première dans l’histoire du Sénégal, et grand artisan de la qualification des Lions de la Téranga à la Coupe du monde Qatar 2022, le nouvel attaquant du Bayern Munich a a été énorme au cours de la saison écoulée en permettant notamment à son ancien club de Liverpool d’accrocher la deuxième place en Premier League et deux coupes nationales.