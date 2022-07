Ballon d’Or africain: la mise au point de Sadio Mané sur sa rivalité avec Mohamed Salah

Sadio Mané était face aux médias jeudi soir après son sacre aux CAF Awards, où il a remporté le Ballon d’Or africain 2022. Et le Sénégalais a fait une mise au point sur sa relation avec l’égyptien Mohamed Salah, absent à la cérémonie.

Vainqueur de l’édition 2019, Sadio Mané a remporté jeudi son deuxième Ballon d’Or africain. Le Sénégalais a été désigné joueur de l’année aux CAF Awards 2022 organisé à Rabat au Maroc. Donné favori pour le sacre, l’attaquant du Bayern Munich a raflé la mise devant le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, et l’attaquant égyptien Mohamed Salah.

Face à la presse après sa récompense, le joueur de 30 ans a évoqué cette nouvelle distinction qu’il dédie à ses coéquipiers en club et en sélection. Le nouvel avant-centre du Bayern Munich a également fait une mise au point sur sa relation avec le Pharaon, absent lors de la cérémonie.

Dans des propos rapportés par Goal, Sadio Mané a botté en touche lorsqu’on l’a interrogé sur une possible rivalité avec Salah. « Les gens disent parfois qu’il y a une rivalité entre moi et Salah, mais vous savez, je ne me vois pas avoir de rivalité avec un joueur pour être honnête », a déclaré le Lion de la Teranga.

« Nous avons de bonnes relations, nous nous envoyons des textos. Je pense que les médias essaient toujours d’aggraver les choses. Vous savez que je n’ai pas seulement [ des relations] avec un joueur, mais avec tous les joueurs avec lesquels j’ai joué dans le monde. Vous pouvez demander à qui vous voulez dans le club ou partout où je vais. J’ai de bonnes relations avec tous les joueurs », a ajouté Sadio Mané.

Si l’absence de Mohamed Salah aux CAF Awards avait été largement commentée, le buteur égyptien n’avait cependant pas boycotté l’événement. L’international égyptien disputait en fait un match amical avec son club de Liverpool face au RB Leipzig. Une rencontre remportée par les Reds qui se sont imposés sur le score de 5-0 avec un but de Mo Salah.