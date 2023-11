Ballon d’Or africain 2023: la date de la cérémonie connue

-Publicité-

Les CAF Awards 2023 se tiendront le lundi 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc, a annoncé la confédération africaine de football.

On connait désormais la date de la cérémonie des CAF Awards 2023. La grande fête du foot africain aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech au Maroc. C’est la Confédération africaine de football qui a fait l’annonce dans un communiqué sur ses canaux officiels.

L’évènement consacrera le Meilleur joueur africain homme et femme de l’année. Seront également récompensés le Joueur et la joueuse interclubs de l’année, le plus Jeune joueur de l’année, l’Equipe nationale de l’année, l’Entraineur de l’année, le Club de l’année, le But de l’année. Les deux derniers Ballons d’Or africain ont été enlevés par Sadio Mané et Asisat Oshoala.

Victor Osimhen, grand favori

Aves ses impressionnantes statistiques, Victor Osimhen est le grand favori pour décrocher la prestigieuse récompense africaine. Le Nigérian a réalisé une saison 2022-

Il a réalisé une saison exceptionnelle avec Naples, terminant le meilleur buteur de Serie A avec 26 buts en 32 matchs. Ses buts ont contribué à aider le Napoli à remporter son premier titre de champion d’Italie depuis 3 décennies. Victor Osimhen a terminé à la 8e place du Ballon d’Or France Football 2023, soit le meilleur classement pour un joueur africain.