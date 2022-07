Ballon d’Or africain 2022: Mohamed Salah, la grande annonce

Finaliste pour le Ballon d’Or africain 2022 qui sera décerné ce jeudi à Rabat au Maroc, Mohamed Salah ne sera pas de la cérémonie de remise du trophée au cours de laquelle seront primés les meilleurs acteurs du foot du continent.

Le complexe Mohammed VI de football de Maâmoura à Rabat au Maroc sera ce jeudi 21 juillet le théâtre des CAF Awards. Une grande cérémonie qui réunira le gratin du football africain et au cours de laquelle les meilleurs seront primés dans plusieurs catégories notamment le meilleur joueur de l’année qui repartira avec le très convoité Ballon d’Or africain.

Trois joueurs sont notamment en course pour cette prestigieuse distinction. Il s’agit des sénégalais Sadio Mané et Edouard Mendy et l’attaquant égyptien Mohamed Salah. Vainqueur de la CAN 2022 et vice-champion d’Angleterre avec Liverpool, Mané est donné ultra favori pour cette récompense. Le Lion de la Téranga, recruté cet été par le Bayern Munich, est même déjà sur le sol marocain. Le néo-bavarois a atterri ce jeudi matin à Rabat après sa victoire avec les Munichois contre DC United (6-2) en amical, aux Etats-Unis, dans le cadre des préparatifs de la saison 2022-2023.

Tout le contraire de son ancien coéquipier chez les Reds, Mohamed Salah, qui ne sera pas de la partie. Le Pharaon va en effet manquer cette grande cérémonie sportive qui réunira les superstars du foot du continent. La raison évoquée, l’impossibilité pour le joueur de se libérer de ses obligations en club.

En effet, Mo Salah joue ce soir avec Liverpool un match amical face à Leipzig, et ne pourra donc pas faire le déplacement après ce match. Un coup dur pour la CAF et pour la cérémonie. Il est également annoncé le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy, ne serait pas non plus présent à l’événement. Les raisons de son (probable) absence n’ont pas été dévoilées.