Ballon d’Or africain 2022: la liste des trois finalistes dévoilée

A moins de 48h de la cérémonie des CAF Awards 2022, la Confédération africaine du football a dévoilé ce lundi, la liste des trois finalistes pour le Ballon d’Or africain dans la catégorie masculine. Annoncé comme le grand favori, Sadio Mané est bien présent.

Distinction individuelle la plus convoitée sur le continent, le Ballon d’Or africain 2022 sera décerné au meilleur joueur de l’année ce 21 juillet, lors des CAF Awards. Une cérémonie organisée au Maroc qui réunira l’élite du football africain. A moins de 48 heures de la récompense, la CAF a rendu publique sa liste des trois finalistes pour le graal.

Grandissime favori, Sadio Mané est sans surprise présent. Vainqueur de la CAN 2022 et meilleur joueur de la compétition, l’attaquant sénégalais a connu également une très bonne saison avec son ancien club Liverpool, avec lequel il a gagné les deux coupes continentales. Il est accompagné par son principal challenger Mohamed Salah. Le meilleur buteur de la dernière édition de Premier League (23) a connu une saison plutôt contrastée sur le plan collectif.

L’attaquant des Reds a notamment perdu la finale de la CAN avec l’Egypte contre le Sénégal de Mané, et la finale de la Ligue des Champions avec Liverpool. Les deux superstars du continent seront accompagnées par le gardien de Chelsea Edouard Mendy. Alors qu’on attendait que Ryad Mahrez soit également dans la course finale, l’algérien paie certainement ses mauvaises performances avec les Fennecs notamment à la CAN 2022.

Les trois finalistes

Edouard Mendy (Sénégal & Chelsea)

Mohamed Salah (Égypte & Liverpool)

Sadio Mane (Sénégal & Bayern Munich)