Ballon d’Or africain 2022: aucun Béninois dans le groupe, la liste des 30 joueurs nominés

La Confédération africaine de football (CAF) a publié ce jeudi, la liste des joueurs en lice pour le Ballon d’Or africain 2022. Et l’instance faîtière du foot sur le continent a dévoilé 30 joueurs dont le Sénégalais Sadio Mané.

Distinction individuelle la plus convoitée sur le continent, le Ballon d’Or africain 2022 va connaitre son propriétaire en juillet prochain. En effet, la prestigieuse récompense sera décernée au meilleur joueur de l’année le 21 juillet prochain lors des CAF Awards. Une cérémonie organisée au Maroc qui réunira l’élite du football africain.

A deux semaines du jour J, la CAF s’active déjà pour la réussite de ce grand événement sportif. L’instance faîtière du foot sur le continent vient en effet de dévoiler la liste des nominés pour ce trophée. Et la CAF a publié un groupe de 30 joueurs évoluant en grande majorité en Europe.

Dans cette liste, on retrouve les grands favoris pour le titre notamment le Sénégalais Sadio Mané, l’Égyptien Mohamed Salah et l’attaquant de Manchester City Riyad Mahrez. Troisième à la CAN 2022, le Cameroun est bien représenté avec certains joueurs dans le groupe notamment avec Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, André-Franck Zambo Anguissa, tous nommés. La Côte d’ivoire n’a pas non plus été en reste avec Franck Kessié et Sébastien Haller dans la liste des nominés.

Aucun joueur béninois ne figure cependant dans ce groupe de 30 joueurs. Une absence qui n’étonne guère étant donné que les Écureuils n’ont pratiquement aucun représentant au haut niveau. Les seuls internationaux qui pourraient prétendre faire partie de cette course, ne serait-ce que pour tenir la lanterne, évoluent tous en Ligue 1, classée cinquième grand championnat en Europe.

La liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d’Or africain 2022:

🚨 OFFICIEL : LES 30 JOUEURS NOMINÉS POUR ÊTRE LE MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN DE L’ANNÉE ! 🌍👑 pic.twitter.com/cmTWC0HiNy — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 30, 2022