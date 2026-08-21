Ballon d’Or 2026: Toni Kroos mise sur Khvicha Kvaratskhelia

Alors que les principaux favoris au Ballon d’Or 2026 se dégagent peu à peu, Toni Kroos a livré un choix pour le moins inattendu. L’ancien milieu du Real Madrid place Khvicha Kvaratskhelia au sommet de sa hiérarchie, devant plusieurs stars annoncées parmi les prétendants.

Toni Kroos ne partage pas forcément les pronostics qui circulent autour du prochain Ballon d’Or. Pour l’ancien international allemand, les performances réalisées en club doivent primer dans l’évaluation des candidats, même lors d’une année marquée par une Coupe du monde. Dans cette optique, le retraité allemand estime que plusieurs prétendants de premier plan, parmi lesquels Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, n’ont pas affiché suffisamment de régularité avec leur équipe pour mériter sa préférence. Son vote se porte ainsi sur Khvicha Kvaratskhelia. Arrivé au Paris Saint-Germain, l’ailier géorgien a réalisé une saison particulièrement aboutie, avec 19 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues.

Kvaratskhelia s’est surtout distingué en Ligue des champions, où il a inscrit dix buts et délivré sept passes décisives en 16 apparitions. Des performances qui ont contribué au nouveau sacre européen du PSG. « Pour moi, c’est le joueur numéro un », a expliqué Kroos, qui reconnaît toutefois que le Géorgien aura probablement du mal à décrocher le trophée. « Le Ballon d’Or devrait être pour Kvaratskhelia. Il ne le gagnera probablement pas, mais c’est le numéro 1, sans aucun doute », a-t-il conclu.