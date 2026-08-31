Ballon d’Or 2026: Michel Platini mise sur Khvicha Kvaratskhelia

Michel Platini a dévoilé son favori pour le prochain Ballon d’Or et mise sur Khvicha Kvaratskhelia. L’ancien président de l’UEFA privilégie l’attaquant du PSG malgré les performances remarquées de Kylian Mbappé avec le Real Madrid et la France.

L’ancien président de l’UEFA Michel Platini a livré son pronostic pour le prochain Ballon d’Or. La légende du football français voit l’attaquant du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia comme un sérieux prétendant au prestigieux trophée individuel. Pour justifier son choix, Platini met notamment en avant les succès remportés par l’international géorgien avec le club parisien, en particulier en Ligue 1 et en Ligue des champions.

Ce choix constitue également un désaveu pour Kylian Mbappé, autre grand favori annoncé et compatriote de Platini. L’attaquant du Real Madrid a pourtant marqué les esprits cette année, notamment lors de la Coupe du monde 2026. Mbappé s’est notamment illustré en établissant un nouveau record de buts dans l’histoire de la compétition mondiale. Il a également remporté le trophée de meilleur buteur de la Liga, le Pichichi, avec le Real Madrid.

Malgré ces performances, Platini estime donc que Kvaratskhelia possède les arguments nécessaires pour décrocher le Ballon d’Or. Le Géorgien, qui s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs majeurs du PSG, pourrait ainsi succéder au dernier lauréat et inscrire son nom au palmarès du trophée.