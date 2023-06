Ballon d’Or 2023: un nouveau concurrent à Messi et Haaland

Vainqueur de la Ligue des nations ce dimanche soir, avec l’Espagne, Rodi a glané son quatrième titre de la saison, avec des prestations individuelles remarquées. De quoi permettre au milieu de Manchester City de rêver du Ballon d’Or 2023.

Le Ballon d’Or 2023 sera décerné le 30 octobre prochain par France Football. Alors que deux gros favoris se sont dégagés depuis des mois, notamment Lionel Messi et Erling Haaland, un troisième larron vient de faire son apparition dans l’arène. En effet, le milieu de terrain de Manchester City et de l’Espagne, Rodri, auteur d’une très grande saison tant en club qu’en sélection peut croire en ses chances.

Dimanche dernier, Rodri a conquis la Ligue des Nations avec l’équipe nationale espagnole, couronnant ainsi une saison 2022-2023 exceptionnelle. Le milieu de terrain a surtout brillé avec Manchester City, remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions dans un triplé légendaire. Sur le plan individuel, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid n’est pas en reste non plus.

L’international espagnol s’est d’abord vu décerner le titre de meilleur joueur de la compétition en Ligue des champions, où il a marqué notamment le but décisif lors de la finale contre l’Inter Milan. Ensuite, le joueur madrilène a été honoré en tant que MVP du Final Four de la Ligue des Nations. Alors suffisant pour décrocher le Ballon d’Or en octobre prochain? Ça s’annonce quand même difficile pour le milieu de terrain, qui a un train de retard sur ses concurrents, à cause de son poste.

Très souvent, le Ballon d’or est attribué à un joueur offensif et cette saison, personne n’ a plus marqué les esprits que le norvégien Erling Haaland. En plus d’avoir remporté les mêmes titres en club que Rodri, le Cyborg a terminé meilleur buteur de la Premier League avec 36 buts, un record, mais aussi meilleur buteur de la Ligue des champions. Il a aussi remporté le titre de meilleur joueur de la saison dans le championnat anglais. De son côté, Lionel Messi peut brandir sa coupe du monde comme principal argument. Malgré ses titres, Rodri, milieu de terrain défensif, un poste trop souvent sous-estimé, aura donc du mal à doubler ses deux concurrents cités plus haut.

