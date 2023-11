Ballon d’Or 2023: « on n’est pas loin de la malhonnêteté », le coup de gueule de Deschamps

-Publicité-

Lors d’un entretien avec beIN Sports, ce mercredi soir, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a évoqué la troisième place de Kylian Mbappé au dernier classement du Ballon d’Or. Le technicien français a notamment fustigé les votes de certains journalistes.

Il y a quelques semaines, Lionel Messi a remporté son huitième Ballon d’Or lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Paris en France. Un sacre qui continue de faire parler, beaucoup estimant que la Pulga ne méritait pas cette distinction. Pour certains, c’est le prodige Erling Haaland qui aurait dû avoir le trophée, et pour d’autres, Kylian Mbappé était le plus méritant. Au nombre de ces derniers, on retrouve Didier Deschamps. Si le technicien français ne remet pas en question le sacre de la Pulga, il confie toutefois avoir été étonné par le vote de certains journalistes.

« Il aurait mérité de le gagner. Qu’il soit troisième, c’est une déception. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier. Je ne dis pas que Messi ne l’a pas mérité et que Haaland ne l’aurait pas mérité. Il est jeune, mais avec ce qu’il a réalisé, il aurait mérité. Je n’ai pas à le consoler. Il est déçu. Après, les votes… Ce sont des votes qui viennent d’un peu partout. J’étais pour le moins surpris, voire même un peu plus du vote de certains. Ne pas mettre Mbappé dans les cinq premiers, c’est vraiment… Je ne vais pas utiliser le terme malhonnêteté, mais on n’en est pas loin quand même », a-t-il déclaré relayé par Footmercato.

Arrivé sur le podium du Ballon d’Or pour la première fois de sa carrière, Kylian Mbappé sera sans doute favori pour les prochaines éditions aux côtés de Haaland, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham.